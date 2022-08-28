شرطة أبوظبي تستعرض واقع ومستقبل المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت شرطة أبوظبي واقع ومستقبل المرأة الإماراتية بمجالات العمل الشرطي والأمني عبر برنامج «بلادنا أمانة» والذي يبث في إذاعة اف ام أبوظبي.

وهنأ اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وكافة منتسبات الشرطة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي صادف أمس 28 أغسطس سنوياً.

وأوضح أن المرأة الإماراتية حظيت بدعم وثقة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بداية تأسيس الدولة ونالت الاهتمام والدعم في مختلف مجالات المعرفة والعلم ومنحتها القيادة الرشيدة الثقة الكاملة للعمل في مختلف المجالات وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وإثبات جدارتها محليًا وعالميًا محققة إنجازات كثيرة لدولة الإمارات واستطاعت أن تكون شريكاً رئيسياً للرجل في مسيرة تطوير الدولة في كافة المجالات بما فيها المجال الأمني.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي اهتمت بتعزيز موقع المرأة الإماراتية وتمكينها من العمل في كافة المهام الشرطية والأمنية بما فيها المهام الدقيقة والصعبة وتحقيق نجاحات مبهرة في مكافحة الجريمة و مؤشرات عالية في المحافظة على الأمن والسلامة بما يليق بمكانة أبوظبي التي تعد اليوم من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً.

دور

وأضاف: إن القيادة الشرطية لديها الثقة الكاملة بالمرأة ودورها المهم في تولي مناصب قيادية وإشرافية وتعظيم فرصها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية باعتبار العمل الشرطي أحد أهم مقومات الأمن والسلامة للمجتمع في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة بما يتطلب التطوير المستمر والاستباقي لمنتسبي ومنتسبات الشرطة لمواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة.

وأشاد بالمخرجات العلمية النوعية للجامعات وكليات الشرطة حاليا في الإمارات لتعزيز واقع ومستقبل الثروة البشرية للوطن مؤكداً جاهزية شرطة أبوظبي لاستباق المتغيرات المستقبلية وقدراتها على التطوير المستمر لعملية استقطاب العنصر البشري ورفع متطلبات الكفاءات المطلوبة لمواجهة التحديات.

وقدم برنامج بلادنا أمانة نماذج مضيئة لعناصر نسائية وطنية من المتميزات في مجالات العمل بشرطة أبوظبي وتحدثت «مهندسة طيران» الريم راشد الشامسي من إدارة طيران شرطة أبوظبي عن إصرارها وعزيمتها في بداية العمل على مواجهة التحديات وإثبات جدارتها بتميز وتحقيق سرعة الاستجابة المطلوبة في قسم صيانة الطائرات فرع الالكترونيات وكهرباء الطائرات «فيونكس» من خلال مهامها في العمل بجميع أنظمة الكهرباء والالكترونيات مثل تحميل وتنزيل بيانات الطائرة وفك وتركيب القطع المتعلقة بالكهرباء والإلكترونيات وبرمجة أنظمة الطائرة لأغراض الصيانة.

وأشارت «مهندس كيميائي» مريم جمعة الكعبي من مديرية مكافحة المخدرات إلى مجال تخصصها في الهندسة الكيميائية بشكل عام ومهامها في تصميم وتطوير العمليات الصناعية وكيمياء وشغل المختبرات والبرمجة ودراسة المشروع من ناحية اقتصادية وأمنية لتطبيق هندسة الصحة والسلامة البيئية وعملها في مراقبة السلائف الكيميائية تجنباً لسوء استخدام هذه المواد بصورة غير مشروعة.

وقالت «مترجمة اللغة الانجليزية» أسماء إبراهيم البلوشي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إن مركز الترجمة بالأكاديمية يوفر خدمات الترجمة التحريرية والشفهية بست لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والروسية والإيطالية وأشارت إلى مهامها في مجال الترجمة بالمركز الحاصل على شهادة الايزو في جودة خدمات الترجمة التحريرية وأشادت باهتمام شرطة أبوظبي وحرصها على توفير الدعم لها مما عزز خبراتها العملية في مجال الترجمة.

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