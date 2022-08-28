فعاليات احتفالية بيوم المرأة الإماراتية في وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة تنمية المجتمع، جلسة حوارية وفعاليات احتفالية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس 2022، وذلك تحت شعار (واقع ملهم.. مستقبل مستدام)، الذي وجّهت بإطلاقه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

حضرت الجلسة موزة الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعدد من موظفات الوزارة، وقد تحدثت في الجلسة نخبة من السيدات المتميزات بأدوار ومواقع مهنية متنوعة، تعكس طبيعة الفئات والأدوار التي ترسخها الوزارة في المجتمع، في إطار جهود تعزيز القيم التنموية الأصيلة، وانطلاقاً من رؤية الوزارة لدعم الأسرة المستقرة والمجتمع المتلاحم، على أساس التنمية والتمكين لكل فئات المجتمع.

وتحدثت خلال الجلسة أمل السهلاوي، الكاتبة والشاعرة الإماراتية، عن كتاباتها وأشعارها، ودروها في نشر وتعميم القيم الإماراتية الراسخة، وتبني وجهة نظر المرأة المعاصرة شعرياً وفكرياً.

فيما تحدثت السيدة علياء الشملان، مدير ومؤسس مبادرة «فرجان دبي»، عن مبادرتها ودورها في إعادة إحياء القيم، وتعزيزها بين أفراد مجتمع دبي، وإحياء روح التواصل بين الجيران سكان الفريج الواحد.

مناسبات

وأكدت وفاء العوفي، الأم والموظفة والمتطوعة الحاضرة دائماً في كل الفعاليات والمناسبات من أجل الإنسان، حرصها على التميّز في عملها، والتوفيق بين أسرتها وبيتها وشغفها التطوّعي لخدمة وطنها.

بينما تحدثت كليثم المطروشي، عن مسيرتها ورؤيتها لدعم وتمكين المرأة من «أصحاب الهمم»، محلياً ودولياً، ونشاطاتها وإسهاماتها في المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بما يرسخ روح العطاء لدعم وتمكين الآخرين.

وفي ختام الجلسة الحوارية، كرّمت موزرة الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، السيدات المتحدثات، مثنيةً على جهودهن الشخصية والمهنية والوطنية، وحرصهن على دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة بإنجازات واقعية، استناداً إلى وجهات نظر وتجارب ومبادرات مؤثرة، تجعلهن قدوة إيجابية في المجتمع.

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