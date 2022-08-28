مؤسسة ميثاء بنت أحمد ومبادلة للبترول تضيئان على جهود الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، الدور الكبير الذي أولاه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للمرأة الإماراتية منذ توليه مقاليد الحكم، حيث آمن بقدراتها، وأهمية الدور الذي تقوم به كشريكة للرجل في بناء دولة الإمارات، وتستند استراتيجيته إلى أن تكون المرأة الإماراتية حاضرة وبقوة في كل القطاعات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية: «بعد خمسين عاماً على قيام الاتحاد، أصبح للمرأة الإماراتية اليوم دور فعّال ومؤثر، أينما حلت وارتحلت، حتى باتت تتبوأ الكثير من المراكز والمناصب القيادة في دولة الإمارات، وفي المحافل الدولية، وهذا التميز لم يكن ليتحقق إلا بدعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات».

وأضافت: «إن الدعم الكبير الذي توليه «أم الإمارات» والقيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، ساهم بشكل كبير، في نجاحات المرأة الإماراتية بمختلف الصعد، وأن الخمسين عاماً القادمة ستكون استثنائية للمرأة الإماراتية، خاصة أن قيادتنا تبذل كافة الجهود لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على مستوى العالم، والدور الذي تقوم فيه ببناء غد أفضل لأجيال المستقبل».

وبهذه المناسبة تحتفل مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، بالتعاون مع شركة مبادلة للبترول في أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية 2022 تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

من جانبها رفعت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى أم الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتي، هذه المناسبة الوطنية التي تجسد بشكل جلي النموذج الإماراتي العالمي والملهم في تمكين المرأة في مختلف المجالات، حتى باتت شريكاً فاعلاً في المجتمع، وجوهر مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية.

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