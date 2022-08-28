طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر يكون رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.. و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:18.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:09 المد الثاني عند الساعة 23:17 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 50 15

دبي 40 29 65 15

الشارقة 41 28 70 15

عجمان 39 29 65 20

أم القيوين 40 27 70 25

رأس الخيمة 41 25 65 20

الفجيرة 35 29 80 45

العين 41 27 60 15

ليوا 43 27 65 20

الرويس 39 28 75 30

السلع 39 29 80 25

دلما 37 32 75 40

طنب الكبرى 37 31 80 40

طنب الصغرى 37 31 80 40

أبو موسى 37 31 80 40 .

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