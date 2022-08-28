الصحة تحذر من منتج مقلد لعلاج اضطراب العضلات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج طبي مقلد، يستخدم لعلاج اضطراب العضلات، قد يؤدي استخدامه إلى مشكلات ومخاطر صحية.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، أن المنتج الطبي المقلد " DYSPORT"، المتداول في منطقة منظمة الصحة العالمية، ويستخدم لعلاج الحالات الناتجة عن اضطراب العضلات، حيث يستخدم في عالج أعراض خلل التوتر العنقي وخطوط التجاعيد والتشنج.

واوضحت أن التحذير جاء بناء على بلاغ من قبل منظمة الصحة العالمية، حول وجود منتج طبي مقلد، حيث أن البيانات المتغيرة للمنتج كأرقام التشغيلات، وتواريخ انتهاء التصنيع ثبت أنها مزورة، كما توجد اختلافات في لغات التغليف وأخطاء في الطباعة على كراتين المنتج وتناقضات في أنواع القوارير.

وشددت الوزارة على ضرورة شراء المنتجات الطبية من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدولة، كما يجب فحص الحالة الفيزيائية للمنتج بعناية، في حال وجود شك يوصي بأخذ المشورة من أخصائي الرعاية الصحي.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم استخدام التشغيلات المقلدة للمنتج وهي التشغيلة رقم U01975 التي تنتهي يوليو 2024، والتشغيلة رقم U12523، تنتهي في أبريل 2023، والتشغيلة رقم U14534 والتي تنتهي صلاحيتها في مارس 2023، ‘U14534وتنتهي صلاحيتها في مارس 2023، والتشغيلة رقم U05804 والتي تنتهي في ديسمبر من العام الجاري.

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