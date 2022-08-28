محمد بن راشد: نحتفل بأم الإمارات وقدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

المصدر:
  • البيان
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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فيديو بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقال سموه، في يوم المرأة الاماراتية نحتفل بأم الإمارات وقدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خمسون عاماً من نجاح المرأة الإماراتية بفضل جهودها عبر العقود.

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