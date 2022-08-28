أحمد بن محمد يعتمد تشكيل مجالس استشارية لتطوير قطاع الإعلام في دبي

المصدر: البيان

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تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الإعلام في دبي وتحديث مؤسساته بما يتماشى مع مكانة دبي العالمية، اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تشكيل مجالس إعلامية استشارية تضم خبرات قادرة على وضع التصورات والتوصيات التي تلبي الاحتياجات الضرورية لاستكمال عمليات التطوير.

وقال سموه، أتابع بنفسي كافة مخرجات وتوصيات فرق العمل وكلي ثقة في أن تُكلل جهودهم المخلصة بوضع إطار شامل لخطة العمل، والمساهمة في تطوير شامل لقطاع الإعلام باستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على صناعة الفارق.

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