350 إماراتية ضمن فريق «إينوك»

المصدر: دبي - بشار باغ

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يبلغ مجموع النساء المواطنات في مجموعة «إينوك» 350 موظفة موزعات على جميع المناصب التنفيذية والإدارية، ويشكلن 81 % من النساء العاملات في المجموعة. وأسست «إينوك» العديد من البرامج التي تدعم المرأة ومنها اللجنة النسائية الرامية إلى تمكين النساء في المجموعة وتشجيعهن على المساهمة في مختلف منصّاتها.

تحفيز الإبداع

وتقول دانة فريدوني، مدير المالية والتخطيط في «غاز الإمارات»: تعدّ «إينوك» بيئة عمل جاذبة لعمل المرأة المواطنة عن طريق توفير بيئة تحفز على الإبداع والابتكار، وبفضل هذه الاستراتيجية، أصبحت المرأة الإماراتية في «إينوك» تشغل مناصب قيادية في الإدارة العليا.

بدورها، أكدت حمدة المعصوم، مدير المسؤولية المجتمعية في «إينوك» أن الإمارات تبذل جهداً كبيراً في تمكين المرأة، حيث قطعت شوطاً في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وامتد تمكينها في جميع المجالات قيادياً وبرلمانياً فأصبحت المرأة الإماراتية اليوم مشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

من جانبها، تقول سوسن عبيد، مدير الجودة في «إينوك» إن الإماراتية كانت وما زالت أحد أهم ركائز المجتمع على مدى الخمسين عاماً بفضل مبادرات القيادة والتي تجسدت من خلال إنشاء العديد من الجمعيات النسائية، وصولاً إلى سن القوانين المنوطة بضمان حقوق المرأة ودعمها في شتى المجالات.

وقالت هند الرميثي، مدير إدارة التدقيق الداخلي ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في «إينوك» إن القيادة منذ تأسيس الإمارات الغالية شرعت في تعزيز دور المرأة، إذ اعتمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المعطيات والسياسات الأساسية لتمكين المرأة من المشاركة الفعلية في المجالات كافة.

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