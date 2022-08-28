قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: دور فاعل للمرأة في قطاع الطاقة

المصدر: دبي- البيان

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أكدت قيادات نسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي على الدور الفاعل للمرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وأشرن إلى أن الهيئة حفزت العاملات على التطور الذاتي والمهني ووفرت بيئة مثالية لهن.وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تسير الإدارة العليا في الهيئة على نهج القيادة الرشيدة الاستباقي لدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة الهادفة إلى تمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة، حيث إن كل يوم في دولة الإمارات هو يوم لتعزيز دور المرأة الإماراتية الجوهري سواء على المستوى الأسري والعائلي، أو في المواقع الحيوية القيادية والتنفيذية والإدارية».

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية، هيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بإشراك المرأة الإماراتية في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية، وتوفير كافة مقومات الدعم لتحفيزها على التطور الذاتي والمهني، وتسخير إمكانات موظفات الهيئة العلمية والعملية لتحقيق النجاح والتميز».

وأكدت المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب مدير في مركز الابتكار، «أن مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي يولي أهمية بالغة لتعزيز دور المرأة والشباب في قطاع الطاقة، لضمان استدامة المنجزات وتدعيم المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات لتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة».

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي: «أثمر دعم الهيئة لموظفاتها الإماراتيات من مختلف قطاعات الهيئة عن جعلهن أنموذجاً إقليمياً وعالمياً ملهماً، وشريكاً جوهرياً في نهضة دولة الإمارات وازدهارها. وتسطّر موظفات الهيئة بنجاحهن وجهودهن الدؤوبة وتفانيهن، قصص نجاح لافتة في جميع مواقع العمل».

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