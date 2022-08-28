الإماراتية شريك أساسي في مسيرة البناء الوطني

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم وتقدير القيادة الحكيمة منذ اليوم الأول لتأسيس الاتحاد، مشيرين بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ28 من أغسطس أن الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في مسيرة البناء الوطني، حيث تحرص القيادة على تأهيلها لوظائف المستقبل والاحتفاء الدائم بكل إنجازاتها.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعت المرأة الإماراتية في صدارة خارطتها التنموية، ويتجسد ذلك في احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية لعام 2022، الذي يقام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

نجاحات

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن يوم المرأة الإماراتية يشكّل مناسبة سنوية مهمّة للاحتفاء بنجاحات المرأة الإماراتية، مصدر فخرنا الدائم، وتسليط الضوء على ريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف الميادين، حيث وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1950 موظفة يعملن في جميع إداراتها».

أما داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي فقال: «نحتفي اليوم بإنجازات المرأة الإماراتية التي أثبتت مكانتها ودورها الريادي في دعم مسيرة التنمية والتطوير والتطلع إلى مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة».

قيم

من جانبه صرح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تكريم للمرأة الإماراتية لإسهاماتها في دفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ويحمل الاحتفال لهذا العام شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي يؤكد الدور المحوري للمرأة الإماراتية في النهضة.

كما بارك علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي للمرأة الإماراتية في يومها الأغر وقال: «ننتهز هذه المناسبة لنعبر عن مدى فخرنا واعتزازنا بإنجازاتها وعطاءاتها في كل الميادين». وأضاف: لقد تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيق حضور لافت في ساحات العمل والإبداع وعززت مكانتها كشريك استراتيجي أساسي في بناء الوطن.

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، أن دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أرست ركائز قوية ودعائم متينة تضمن حقوق المرأة في كل جوانب الحياة، وراهنت على نجاحها وقدرتها على التعلم والعمل والوصول إلى الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً خلال فترة زمنية قصيرة. واليوم، أصبحت المرأة الإماراتية مصدر إلهام في التميز والإبداع والفكر والابتكار، ونموذجاً مشرفاً في المحافل الدولية.

بدوره قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «تمضي الإماراتية قدماً في ترسيخ دورها المحوري في بناء الوطن ونهضته وإعلاء شأنه، وتعزيز مساهمتها في تفوق الإمارات في كل المجالات في ظل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة».

إلى ذلك قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن المرأة الإماراتية أصبحت بدعم من القيادة الحكيمة للدولة، عنصراً أساسياً في عملية استشراف مستقبل أكثر إبداعاً وابتكاراً وتقدماً بما يسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «تواصل المرأة الإماراتية تحقيق إنجازاتٍ استثنائية اقتصادياً وتنموياً وتشريعياً وعلمياً ومعرفياً، والإسهام بكفاءةٍ واقتدار في إعلاء شأن الوطن وتعزيز تفوقه وريادته في جميع الميادين».

وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية لهذا العام تأتي لتسلّط الضوء على الإنجازات الفريدة والمكانة المتميزة التي باتت سيدات الإمارات يحظين بها على صعيد مختلف المجالات.

مشهد

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بدورها المحوري وإنجازاتها النوعية ومساهمتها المشهودة في إعلاء شأن الوطن وتعزيز ريادته». وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن المرأة الإماراتية تشكِّل 40% من فريقنا في مركز محمد بن راشد للفضاء.. فخورون بزميلاتنا المثابرات، والملهمات.. فخورون بكل امرأة حققت قصة نجاح بقطاع الفضاء الإماراتي».

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