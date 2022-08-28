بشرى الملا: للمرأة هنا مكانة عظيمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قالت الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن للمرأة في دولة الإمارات مكانة عظيمة وملهمة، منذ قيام فجر الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تمكينها وحصولها على حقوقها الكاملة ومشاركتها الفاعلة في النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة على مدى خمسين عاماً من الإنجازات».

وأضافت: «إن الرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية أسهمت في تمكينها وتعزيز دورها في بناء الدولة، حيث إن المرأة في مجتمع دولة الإمارات تعد النواة الرئيسية في تشكيل الهوية الوطنية، والقيم الأخلاقية، التي تعزز شخصية أفراد الأسرة نحو المساهمة الإيجابية في رفعة الوطن ونموه وازدهاره، وهذا ما نشهده اليوم في نموذج المرأة الإماراتية المثالي، ذات العطاء الكبير».

وأشارت إلى أن الاحتفاء بابنة الإمارات يأتي تكريماً لها، ودليلاً على الإيمان بدورها الحيوي والمحوري، والمسؤوليات الصعبة والكبيرة التي تقع على عاتقها في مسيرة التنمية، وتنشئة جيل المستقبل ليكون قادراً على مواجهة التحديات في طريق الإمارات نحو المئوية 2071.

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