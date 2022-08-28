نوال الحوسني: يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية استثنائية

المصدر: (دبي - وام)

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قالت الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية استثنائية نستحضر فيها الإنجازات التي سجلتها الإماراتيات في كل الميادين وحرصهن على الإبداع والتميز في تحصيلهن المعرفي ومساراتهن المهنية لبناء المستقبل المستدام الذي رسمت ملامحه القيادة الرشيدة.

وأشادت الحوسني في تصريح لها بالدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتمكين المرأة في المجالات كافة، ولا سيما في تخصصات الاستدامة التي تعزز مكتسبات الدولة وتدعم التوجّه العالمي نحو إنجاح مسار تحوّل الطاقة من أجل عالم أكثر استدامة.

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