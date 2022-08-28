فاطمة المنصوري تبدع 15 مبادرة في خدمة المجتمع

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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ترى المواطنة فاطمة حسن المنصوري، أمين سر الدائرة العمالية الجزئية في دائرة قضاء أم القيوين والتي أطلقت 15 مبادرة مجتمعية في 2022 أن المرأة الإماراتية في الدولة حظيت برعاية واهتمامٍ كبيرين من قبل القيادة الرشيدة، التي أخذت بيدها إلى سلم النجاح، لتصبح الرقم الصعب في معادلة البناء، فقد قطعت شوطاً كبيراً في تولي العديد من المناصب القيادية الرفيعة وتبوأت أعلى المراكز المرموقة في الطب والسياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم وغيرها من المراكز الأخرى التي أولتها القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً للنهوض بالمرأة وتمكينها لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، كما تؤمن أن العمل التطوعي ما هو إلا سلوك إيجابي يسعد الناس من دون انتظار رد للجميل، وهو ينبع من فطرة الإنسان، وحاجات المجتمعات، ويعد ضرورة أخلاقية واجتماعية، لكونه يرتبط بالحياة ارتباطاً مباشراً، كما أنها تعد صاحبة مقترح التطبيق الذكي بين القاضي وأمين السر بدار القضاء.

تطبيق ذكي

وأكدت فاطمة المنصوري لـ«البيان» أنها التحقت بالعمل في القضاء العام 2012، بعد أن تحصلت على درجة البكالوريوس في العام 2010 من جامعة الإمارات، إضافة إلى درجة ماجستير إدارة الأعمال في العام 2017 من الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، كما أنها صاحبة مقترح التطبيق الذكي بين القاضي وأمين السر بالوزارة، فتم تكريمها في ملتقى السعادة، كما تحصلت على شهادة معيار الموارد والممتلكات محور الممكنات ضمن ملف مشاركة وزارة العدل بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز الدورة التقييمية الـ 6 للعام 2021، إضافة إلى منحها شهادة تقدير من قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية لإكمالها 55 ساعة تدريبية للعام 2021.

أخلاقيات

وبينت أنها تعشق العمل التطوعي، فهو يشجع على نمو الشخصية وينمي الشعور بالمسؤولية ويعزز الوعي الاجتماعي، ويساهم في تكوين أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية والعمل الجماعي البناء، وإعداد كوادر مواطنة قادرة على تحمل مسؤولية البناء والتنمية لوطنها، ونشر وعي وثقافة التعاون والتكافل الاجتماعي، لذا نفذت 15 مبادرة تطوعية مجتمعية، أبرزها مبادرة يوم المرأة العالمي ومبادرة يوم الطفل الإماراتي، ويوم الأعسر، واليوم الوطني واليوم العالمي للصحة، إضافة إلى مبادرتي يوم السعادة ويوم الشهيد، وتنظيم ورشة حوار المبتكرين.

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