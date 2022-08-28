وزراء: ابنة الإمارات استحقت الثقة والتقدير

المصدر: دبي - البيان

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أكد وزراء أن المرأة في دولة الإمارات استحقت الثقة ونالت التقدير والاحترام من قيام الاتحاد وحتى اليوم وغداً.

مناسبة رائعة

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة رائعة لكي نتوقف قليلاً لتقييم ما تم إنجازه وما نأمل تحقيقه في المرحلة المقبلة، ولا يمكننا الحديث عن المرأة الإماراتية ودورها ومكانتها، دونما ذكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي ستظل رؤيتها لتمكين المرأة نبراساً يلهم العالم، وسيبقى دعمها حجر الأساس لانطلاق المرأة الإماراتية في مسيرتها المظفرة في المجالات كافة.

وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي قامت «أم الإمارات» بها لدعم قضايا المرأة والأسرة الإماراتية كافة، فشكلت جهود سموها الانطلاقة الحقيقية في المسيرة الطويلة في تاريخ المرأة الإماراتية نحو تحقيق مزيد من التمكين والإنجازات، إذ عززت سموها تعليم المرأة وشجعت إنجازاتها وألهمت نجاحها، ولم تتوقف جهود سموها عند دعمها للتعليم، ولكنها تخطت ذلك إلى دعمها للصحة وتنمية الأسرة ورفاهية الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، إذ استفادت الإمارات والمنطقة والعالم بأسره كثيراً من رؤيتها وحكمتها.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: تتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع ريادية، ومناصب قيادية في مختلف المجالات، وهذا نتيجة الدعم والتمكين اللذين حظيت بهما من قبل القيادة منذ تأسيس الدولة، إذ أصبحت الإمارات نموذجاً في المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول عربياً وعالمياً في العديد من المؤشرات الخاصة بالتوازن بين الجنسين.

وأضافت: لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج رؤية واثقة، أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، وساندته في تحقيقها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي آمنت بقدرة المرأة الإماراتية على تحقيق الإنجازات وعملت على تمكينها والارتقاء بحضورها في مختلف الصعد.

إنجازات نوعية

وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن المرأة الإماراتية تُلهم نساء العالم بإنجازات نوعية وواقعية في شتى المجالات، وتقود تطلعات حصرية لمستقبل مملوء بالإبداع والاستدامة، استناداً إلى الثقة التي استحقتها من قيادة الوطن، والتي تؤكدها قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله بقوله: نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني، وتوثّقها أيضاً شهادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حين قال: «للإماراتيات مستقبل كبير لأنهن يجتهدن ويتعلمن أكثر».

حراك اجتماعي

وأضافت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن المرأة الإماراتية تقود حراكاً اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً زاخراً، وهي تؤدي مهامها الأسرية والمجتمعية بحكمة واقتدار، وتنجز الكثير في الوظيفة والعمل، وتدّخر المزيد من التطلعات الشخصية والوطنية، لافتة إلى حرص حكومة دولة الإمارات على الالتزام برؤية القيادة، وتعزيز ودعم تمكين المرأة التي تشغل أكثر من 70% من مجمل الوظائف والتسميات القيادية في وزارة تنمية المجتمع، والتي تقود أكثر من 90% من المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر التي تدعمها الوزارة تحت تسمية «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة.

كما أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المرأة الإماراتية تحظى منذ تأسيس الاتحاد بدعم كبير واستثنائي من قبل القيادة الرشيدة، إذ «هيئت لها خططاً وسياسات في سبيل الدعم والتمكين ووفرت لها الإمكانات كافة، الأمر الذي جعلها شريكاً أساسياً في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة».

وأوضح معاليه بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» أن ملف تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع «ما كان ليتحقق بهذا القدر من النجاح والتميز لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها وما زالت تبذلها أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي حرصت على توفير البيئة اللازمة التي مكّنت المرأة الإماراتية من إثبات كفاءتها وتميزها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل».

وأكد العور أن حكومة دولة الإمارات «لم تدخر أي جهد لتعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها الوطني عبر إطلاق وتطبيق حزم نوعية من التشريعات والقوانين والسياسات الداعمة لها، الأمر الذي مكنها من شغل العديد من المناصب في المستويات الوظيفية كافة وأتاحت لها الفرص الممكنة للقيام بدور فاعل في الاقتصاد ومجال ريادة الأعمال».

خدمة

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن المرأة الإماراتية وبفضل جهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تمثل اليوم سنداً حقيقياً للوطن وشريكاً رئيساً للرجل في بناء الدولة.

وقال معالي وزير العدل إن حضور وعطاء وبصمة المرأة الإماراتية بارزة في خدمة الوطن ومسيرة التنمية المستدامة والتطوير وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والقيادة الرشيدة التي واصلت السير على نهج الاستثمار في الإنسان وتذليل الصعاب وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

كما أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المرأة الإماراتية تمكنت بدعم القيادة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة والعمل، ووصلت إلى مواقع تشارك عبرها بدور محوري في جهود بناء مستقبل الدولة والأجيال القادمة.

وقالت عهود الرومي في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، يجسد ما وصلت إليه المرأة في الإمارات من تميز في مختلف المجالات، ويعبر عن النجاحات التي حققتها مسيرة تمكين المرأة بدعم القيادة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويعكس الرؤية المستقبلية لاستدامة بناء قدرات بنات الوطن وتعزيز إمكاناتهن والاستثمار في مواهبهن وعقولهن وأفكارهن المبتكرة، وإشراكهن في تعزيز مسيرة التنمية والتطور في دولة الإمارات.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إنه في يوم المرأة الإماراتية يستذكر أبناء المجتمع الإماراتي مسيرة إسهام المرأة في بناء دولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً لنساء العالم في سعيها للحصول على العلم وحرصها على الإبداع والابتكار، وفي إظهار قدرتها على مواجهة التحديات، ما مكنها من استثمار الفرص والارتقاء بمكانتها حتى باتت تشكل رأس مال بشرياً فاعلاً ومساهماً في مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وأضافت: أثبتت المرأة الإماراتية في العقود الماضية دورها في بناء المجتمع وفي تحقيق مكاسب التنمية المستدامة لدولة الإمارات، فهي تسهم في بناء خطط وبرامج مسيرة الخمسين المقبلة، وتصمم مع أخيها الرجل خريطة الطريق نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة في ظل مواصلة دولة الإمارات تقدمها وازدهارها.

وأكدت أن المرأة الإماراتية لم تعرف المستحيل ولم تقف أمام أي تحديات، بل سعت لاستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تمكينها، وبهذا ساندت قيادتنا الرشيدة وحققت أهداف ورؤية الإمارات علماً وفكراً وعملاً، وسعت نحو العلا بجدها واجتهادها في مجالات العلوم المتقدمة كافة.

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