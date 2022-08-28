مكتوم بن محمد: الإماراتية قلب ونور وحضن دافئ لوطنها

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المرأة الإماراتية ساهمت في صناعة تاريخ الوطن وتحقيق نهضته وشموخه، معبراً عن فخره بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها، وبما تقدمه لرفعة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «ساهمت في صناعة تاريخ الوطن وتحقيق نهضته وشموخه.. وعملت برؤية طموحة لتحقيق حلمها وصنع مستقبلها.. وأخلصت في حبها لوطنها فكانت له قلباً ونوراً، وحضناً دافئاً لأجياله، ومنبعاً لقيمهم.. هذه هي المرأة الإماراتية التي نفخر بها وبإنجازاتها، وبما تقدمه لرفعة الإمارات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز