«براند دبي» يضيء على إنجازات رائدات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أطلق «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، دليلاً تفاعلياً لدعم رائدات الأعمال الإماراتيات، ولتسليط الضوء على إنجازاتهن الرائدة في مجال الأعمال ودورهن الفعال في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والأعمال، لتقدمن نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجازات والريادة، باعتبارهن شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

دعم

يأتي الدليل التفاعلي، الذي صدر تحت عنوان «من المرأة الإماراتية» امتداداً لمبادرة «بكل فخر من دبي» إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتوفر المبادرة للشركات المحلية مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

كما يأتي الدليل التفاعلي في إطار الدعم الكبير والمساندة القوية من قيادتنا الرشيدة لمسيرة المرأة الإماراتية وتشجيعها على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم لهن والتعريف بأعمالهن لأكبر شريحة من الجمهور.

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ويسلط الدليل الضوء على قصص نجاح أكثر من 100 من المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال والتجارب الناجحة التي أطلقتها رائدات الأعمال الإماراتيات من دبي في مختلف المجالات والقطاعات التي تشمل الأزياء والمطاعم والكافيهات واستديوهات التصوير ومحال الزهور والمجوهرات، وغيرها من المشروعات المبتكرة والأفكار الجديدة التي انطلقت من دبي وشقت طريقها في عالم التميز.

وقالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: يأتي إطلاق الدليل التفاعلي الجديد في إطار دعم الأعضاء في - بكل فخر من دبي - ودعمنا المتواصل لرائدات الأعمال الإماراتيات والتعريف بأعمالهن ومشاريعهن وتجاربهن الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه المرأة الإماراتية من نجاح ونمو، كما يأتي الدليل في إطار استراتيجية براند دبي الرامية إلى تشجيع رواد الأعمال في مختلف المجالات على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم لهم، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة ورؤية حكومة دولة الإمارات التي عدّت بناء الإنسان من دون تمييز هو الثروة الحقيقية للدولة.

وأضافت شيماء السويدي أن الدليل التفاعلي يضم مجموعة متنوعة ومتميزة من المشاريع التي أطلقتها رائدات الأعمال الإماراتيات من دبي، تأكيداً للدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من جانب قيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في دعم وتمكين المرأة في شتى المجالات والقطاعات وتمكينها من الاستفادة من مكتسبات التنمية، ما دفع برائدات الأعمال في الدولة نحو التميز وتحقيق النجاحات والمكتسبات في أعمالهن ومشاريعهن الاقتصادية.

منظومة

وأعربت رائدات الأعمال عن سعادتهن بالمشاركة في الدليل التفاعلي الجديد الذي يسلط الضوء على مشاريعهن وأعمالهن وتجاربهن، مؤكدين تقديرهن لدعم «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لرائدات الأعمال الأعضاء في «بكل فخر من دبي»، واللاتي أصبحن عنصراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية للدولة، باعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأعمال في الدولة. ويمكن الحصول على الدليل التفاعلي الجديد الذي أصدرته «#وجهات_دبي» لدعم رائدات الأعمال الإماراتيات ولتسليط الضوء على إنجازاتهن الرائدة في مجال الأعمال عبر الرابط التالي:

%20 branddubai.ae/‏ProudlyFromDubai

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