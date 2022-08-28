مديرات في «دبي للثقافة»: الإماراتيات قدمن نموذجاً للعطاء والمبادرة

المصدر: دبي - البيان

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أشادت مديرات ومسؤولات في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالمكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، والسياسات الحكيمة لتمكينها وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية والتطوير.

ورأين أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً فاعلاً للتنمية الشاملة في شتى القطاعات، وخصوصاً قطاع الثقافة، والمساهمة في حماية التراث الغني للدولة، ولها باع طويلة في تطوير عمل المتاحف وتحقيق رسالتها في إبراز الإرث الثقافي والحضاري، متوجهات بالشكر للقيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات سيّدات الإمارات، وفتحت لهنّ نوافذ كبيرة بدعم لا محدود للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم.

هالة بدري: دور حيوي

أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي بالدور الحيوي والمكانة المتميّزة التي تتحلى بها المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة، والتي باتت نموذجاً مشرقاً للعطاء والمبادرة لنساء المنطقة والعالم، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة لتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية والتطوير. وتوجّهت بدري بالتهنئة لجميع سيّدات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يحلّ هذا العام حاملاً شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». مؤكّدة أنّ الإنجازات التي حقّقتها المرأة المواطنة تستحق الإشادة والتقدير والبناء عليها في المستقبل. ولفتت إلى أنّ المشهد الإبداعي والثقافي في الدولة شهد تسجيل حضور بارز ولافت للمرأة الإماراتية، ولعبت دوراً مهماً في تعزيز أسس النهضة والحراك الثقافي والفني وصولاً إلى ما وصلت إليه البيئة الثقافية والإبداعية في الإمارات اليوم.

منى القرق: شريك فاعل

أكّدت منى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في دبي للثقافة أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية من شأنه أن يُسهم في تعزيز روح المبادرة والحافز المستمر للنساء لتقديم المزيد من الإنجازات في مختلف حقول العلم والعمل، وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً فاعلاً للتنمية الشاملة في شتى القطاعات، وتحديداً قطاع الثقافة والمساهمة في حماية التراث الغني للدولة، ولها باع طويل في تطوير عمل المتاحف وتحقيق رسالتها في إبراز الإرث الثقافي والحضاري، موجهة أسمى آيات التهنئة لجميع سيّدات الإمارات بهذه المناسبة السعيدة، متمنية لهنّ مزيداً من النجاح في ظلّ الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

شيماء السويدي: إنجازات متميزة

قالت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في دبي للثقافة: إن النجاحات الكثيرة والإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها في غضون فترة قصيرة، هي مصدر فخر واعتزاز في نفس كل فتاة في دولة الإمارات. وتبرز تجربة بنت الإمارات على نظيراتها من نساء العالم عبر كفاءتها في تحمل المسؤوليات في شتى المواقع والمناصب، وقد برز فعلاً دورها في إظهار إمكانيات كبيرة والمشاركة في خلق بيئة تسويقية فيما يتعلق بقطاع الثقافة والفنون في الدولة، لتساهم بذلك في وضع دبي والإمارات بشكل عام في مركزية المشهد الثقافي والإبداعي العالمي، مدعومة بالكامل بقيادة رشيدة تدرك أهمية حضور المرأة في شتى المجالات، وببيئة مؤسسية حاضنة ومتميّزة.

إيمان الحمادي: نموذج يُحتذى

هنّأت إيمان الحمادي، مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في دبي للثقافة، نساء وسيّدات الإمارات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يحلّ هذا العام بشعار «واقع ملهم.. ومستقبل مستدام»، ولفتت إلى أنّ واقع المرأة في دولة الإمارات أصبح نموذجاً يُحتذى بفضل التجربة المميّزة للمساواة بين الجنسين، التي استطاعت القيادة الرشيدة بحكمتها صياغتها وتمكين المرأة الإماراتية من عيشها واقعاً مشرقاً يُبنى عليه في ظل المبادرات والاستراتيجيات المستقبلية التي تهدف إلى المزيد من التميّز للدولة وأبنائها وبناتها في شتى المجالات. وأشارت إلى أنّ من بين الإنجازات التي باتت واضحة بشكل جلي، هو نجاح المرأة الإماراتية من وضع بصمتها في عالم الأدب والفنون، حتى باتت اليوم تُشارك محلياً وإقليمياً وعالمياً في المنتديات الثقافية والفكرية والأدبية، بفضل إصرارها وقدرتها على مواجهة التحديات.

فاطمة الجلاف: فخر وتقدير

قالت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في دبي للثقافة: «في يوم المرأة الإماراتية لهذا العام نعبّر عن خالص فخرنا وتقديرنا للإنجازات التي حققتها نساء الإمارات في العديد من القطاعات، وتحديداً التميّز الذي أظهرته في منافسة نساء العالم في المجالات الثقافية والفنية، حيث تشارك المرأة الإماراتية اليوم بأعمالها في معارض دولية وعالمية ترسخ اسم دولة الإمارات على الخارطة الثقافية العالمية، وتُسهم في تحقيق المزيد من التطور في عملها المسرحي من خلال ما تكتسبه من خبرات في مجال الفنون الأدائية. وأردفت: نتوجه بالشكر الجزيل في هذه المناسبة لقيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدرات سيّدات الإمارات، وفتحت لهنّ نوافذ كبيرة بدعم لا محدود للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، وكلنا ثقة أن المستقبل القادم سيشهد المزيد من هذه الإنجازات، وسيشجعها في الاستمرار لتوصيل رسالتها عبر الفن».

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