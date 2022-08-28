موزة العتيبة: الاحتفاء بالمرأة تتويج لنجاحها في مختلف المجالات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت موزة سعيد بن أحمد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة «العتيبة إنماء» أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يأتي تتويجاً لنجاحاتها التي تحققها في مختلف المجالات والقطاعات، مشيدة بالدعم والمساندة التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.

وثمنت العتيبة الدور الكبير والفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في تشجيع المرأة وتمكينها للعمل في مختلف المجالات وبلوغ أعلى المراتب والمناصب، مشيدة بدعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها.

وأوضحت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» قد كان لها الفضل في اختيار هذا اليوم للإحتفاء بالمرأة الإماراتية وتقدير جهودها وعطائها، حيث كان لدعم وتشجيع سموها الفضل الكبير فيما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مراتب متقدمة، وتولي مناصب هامة في المؤسسات والدوائر والشركات، وتعزيز الثقة بإمكانيات المرأة الإماراتية.

وأضافت العتيبة:«لقد نجحت المرأة الإماراتية في تحقيق التفوق وإثبات جدارتها في مختلف المواقع والمراتب، ودخول قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على التطور الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتبوؤ أعلى المراتب والمناصب سواء في القطاع العام أو الخاص، مما مكنها من المساهمة في نهضة الدولة، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز