خالد البستاني: دور محوري للإماراتيات في تطوير العمل الضريبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تمكنت على مدى السنوات الماضية من تحقيق معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة تتخطى 50 % من فريق عمل الهيئة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: «نجحت الهيئة منذ انطلاق أعمالها في تكوين فريق عمل يتميز بالكفاءة والمهنية العالية، ونفخر بالدور الهام الذي قام به العنصر النسائي وخصوصاً المواطنات في مسيرة نجاح الهيئة على مدى نحو خمس سنوات، خصوصاً وأن لدينا مجموعة متميزة من الموظفات في جميع التخصصات، وبكافة المستويات الوظيفية».

وبهذه المناسبة توجه سعادته بالتهنئة للمرأة الإماراتية التي حققت نجاحات كبيرة في كافة المجالات، وأصبحت مثالاً يحتذى به في أداء مهامها بأعلى مستويات الكفاءة، والقيام بدورٍ محوري في دعم مسيرة التطور والبناء، وأثبتت قدرتها الفائقة على تحمل المسؤولية تجاه وطنها ومجتمعها.

وقال خالد البستاني خلال المنتدى النسائي السنوي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بهذه المناسبة لموظفات الهيئة: «يأتي احتفال المرأة الإماراتية لعام 2022 تحت شعار»واقع ملهم.. مستقبل مستدام «، تأكيداً للإنجازات المبهرة التي حققتها المرأة، وأهمية الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، مما يشكل حافزاً لتمكينها من تقديم المزيد من العطاء للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، فالمرأة هي الركيزة الأساسية للوطن، وتثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها فيما تقوم به من مهام».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز