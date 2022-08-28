سلطان بن سليّم: المرأة الإماراتية مصدر إلهام وفخر واعتزاز لكل إماراتي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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وجّه سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، باسمه وباسم موظفي وموظفات المؤسسة، جزيل الشكر والعرفان لجميع سيدات الإمارات بشكل عام وموظفات المؤسسة بشكل خاص بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تعبيراً عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات.

وقال بن سليّم: «يسعدني في هذا اليوم أن أهنئ المرأة الإماراتية على ما بلغته من مكانة متميزة في المجتمع المحلي والعالمي، حيث كانت وما زالت المرأة الإماراتية مصدر إلهام وفخر واعتزاز لكل إماراتي وشريكة في عملية البناء والتطوير، ولذا نستحق أن نشكرها على جهودها في تحقيق طموحات دولة الإمارات».

وأضاف بن سليّم: «يأتي شعار اليوم (واقع ملهم.. مستقبل مستدام) ليسلط الضوء على الواقع الملهم بالفعل للمرأة الإماراتية منذ بداية مسيرة الاتحاد والذي يقود المجتمع نحو مستقبل مستدام تسهم به المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في كل شؤون الحياة.. وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية التي تتبناها قيادة الدولة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تمكين المرأة وإقرار حقها بالمساواة، ونحن نسعى في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى دعم المرأة الإماراتية والارتقاء بمكانتها في سبيل تحقيق إنجازات نوعية على المستوى المحلي والعالمي».

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