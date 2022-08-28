الذاكرة تحتشد بالمواقف الإنسانية والأخوية لقيادة الإمارات

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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عبّر أحمد عبدالرحمن محمد القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان بدبي والمناطق الشمالية عن عميق شكر السودان حكومة وشعباً للمبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بتسيير جسر جوي لدعم المتضررين من السيول والفيضانات بعدد من ولايات السودان، مشيراً إلى أن الذاكرة السودانية تحتشد بالكثير من المواقف الإنسانية والأخوية الصادقة لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه كافة القضايا السودانية من لدن الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «زايد الخير»، طيب الله ثراه، ورفاقه الميامين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تعزيز

وأكد القنصل العام بالإنابة أن المبادرات الإنسانية المتعددة والعظيمة التي ما انفكت دولة الإمارات تطلقها وتقودها في كافة أنحاء العالم خلال سني تجربتها الفريدة والمتفردة أسهمت وتسهم كثيراً في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً لتحظى بوافر التقدير والاحترام من كافة شعوب العالم، مبيناً أن الإمارات رسخت قيم العطاء والمبادرة والتطوع والعمل الخيري في نفوس ووعي أجيال المستقبل الإماراتي المشرق.

ازدهار

وتمنى القنصل العام بالإنابة لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار ومزيد الازدهار والتقدم في كافة المجالات في ظل قيادتها الرشيدة والمسؤولة والحميمة لتظل الإمارات أنموذجاً يحتذى في الوحدة والاتحاد والتسامح والتعايش والإنسانية والعطاء.

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