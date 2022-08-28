مواصلات الإمارات تستعد لنقل 241 ألف طالب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مواصلات الإمارات عن استعدادها التام لمباشرة مهام النقل المدرسي والجامعي للعام الدراسي الجديد 2022/‏‏2023، وجاهزيتها لنقل قرابة 241 ألف طالبٍ وطالبة من جميع المراحل الدراسية بما فيها الجامعات والمعاهد المتعاقدة معها، وذلك من خلال 7217 حافلة مجهزة بأحدث وسائل السلامة، للحفاظ على أمن وراحة أبنائنا الطلبة وراحتهم خلال عمليات نقلهم اليومية من وإلى المدارس والجامعات والمعاهد.

وتوّجت الشركة استعداداتها كالمعتاد سنوياً بتنظيم واختتام برنامج «أسبوع المواصلات المدرسية»، خلال الأسبوع الماضي، وتضمن عدداً من الفعاليات وأعمال التدريب والتأهيل والتكريم للمشاركين، كما تم إجراء مجموعة من الزيارات التنسيقية إلى الإدارات المدرسية في عدد من المدارس من قبل فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة مع الفريق القيادي لقطاع النقل المدرسي بالشركة؛ إضافة إلى تنفيذ جولات تفقدية لمواقع العمل بالشركة.

سلامة الطلبة أولاً

ووجهت الرئيس التنفيذي بالإنابة؛ تهنئتها لجميع عناصر المجتمع المدرسي بحلول العام الدراسي الجديد، مؤكدة اعتزاز الشركة بأدوارها المحورية في سبيل إنجاح وتمكين المنظومة التعليمية في الدولة، ومن خلال تقديم خدمة نقل مدرسي آمن ومنتظم ومستدام وفق أفضل المعايير المعتمدة التي تضمن سلامة الطلبة وراحتهم، والتي تعتبر أولوية قصوى في صدارة قائمة اهتمامات مواصلات الإمارات وغاياتها، وتلبي كذلك توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في توفير خدمات رائدة ومتميزة وصولاً للحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.

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