حرم حاكم رأس الخيمة: الدولة نموذج يحتذى به في تمكين المرأة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً ملهماً في المنطقة والعالم بما أولته من اهتمام بالغ لموضوع تمكين المرأة لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، وركيزة أساسية في رسم المستقبل للخمسين عاماً القادمة.

مكانة

وقالت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس «نحتفي هذا اليوم بما حققته المرأة من إنجازات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي كانت لها المساهمة الفاعلة في إعلاء اسم الإمارات وتعزيز مكانتها العالمية الرائدة.. إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هو رسالة تقدير وامتنان من القيادة الرشيدة ومن شعب الإمارات لبنات الوطن».

وتقدمت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكدة أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أرست الكثير من القيم التي أسهمت في الارتقاء بابنة الإمارات وعززت مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة منذ البدايات الأولى.

فقد كانت سموها جنباً إلى جنب مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد حرصت سموها على توفير كافة المقومات والممكنات التي أتاحت للمرأة الإماراتية الوصول إلى أعلى المناصب بجدارة واقتدار، فهي اليوم الوزيرة والبرلمانية والسفيرة والمهندسة والعسكرية ورائدة الأعمال وقبل كل ذلك هي الأم والمعلمة.

وأضافت الشيخة هنا: «تواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السير على خطى الآباء المؤسسين، لنؤكد أن دولة الإمارات أضحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في منظومة صنع القرار».

وأشارت إلى أن إمارة رأس الخيمة تعمل باستمرار على توفير كافة مقومات النجاح وفرص التطوير للمرأة، وأن هذه الجهود تشكل ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

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