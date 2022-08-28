نسرين بن درويش: مبدأ الشراكة ممارسة حياتية فعلية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أرجعت نسرين علي بن درويش عضو مجلس إدارة الاتحادين الإماراتي والعربي للدراجات السابقين، ورئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر وبلدية دبي والمرأة الأولى بدولة الإمارات الحاصلة على رخصة مزاولة مهنة «وسيط لاعبين»، أن هذا الاهتمام والرعاية وإطلاق المبادرة بتخصيص يوم للمرأة، بفضل دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعل من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً، سنت الدولة من أجلها القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية.

وأضافت: برؤيتها الملهمة وتوجيهاتها السديدة ورعايتها الكريمة حظيت المرأة بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث ظلت توجيهات سموها نبراساً يضئ طريقها ويرسخ في دواخلها الشغف والتميز، لأنها تمثل القدوة للمرأة، وتمثل كلماتها المحفزة دائماً، دافعاً للإبداع.

وفي هذا السياق وبصفتي من المهتمين بالغولف في ظل تواجد نجلي «زايد وعلي» من عشاق الرياضة بشكل عام والغولف بشكل خاص وكونهما من عداد منتخب الدولة بفئة الأشبال لابد من توجيه الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الغولف برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.

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