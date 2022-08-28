أمل بوشلاخ: رائدات في كرة القدم والمستقبل لنا

المصدر: دبي- البيان

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أعربت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد غرب آسيا، عن فخرها بإنجازات بنات الإمارات في مجال كرة القدم مرجعة ذلك إلى دعم القيادة الرشيدة وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لافتة إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعني لنا الكثير، فهو تقدير من قيادتنا الرشيدة للمرأة واعتراف بدورها الكبير في المجتمع، كما يعتبر هذا الاحتفال فرصة لتكريم كل امرأة قدمت ولا زالت تقدم جهدها في سبيل رفعة دولتنا الحبيبة.

قدمت أمل بوشلاخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس 2022. مؤكدة أن كل كلمات الشكر والعرفان لن توفي «أم الإمارات» حقها من الثناء، فقد ظلت سموها دوماً منارة تهتدي بها كل سيدات دولة الإمارات العربية المتحدة في البذل والعطاء، وظلت داعمة ومساندة لكل ما من شأنه أن يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وأكدت بو شلاخ أن قيادتنا الرشيدة أولت المرأة الإماراتية اهتماماً كبيراً، خاصة في القطاع الرياضي، حيث نالت المرأة حقها من التمكين وأصبحت عنصراً مهماً وفاعلاً في المجال الرياضي، بتقلدها للمناصب القيادية، ومشاركتها في مختلف المجالات الرياضية.

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