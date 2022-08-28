فاطمة الجوكر: الإمارات داعمة لرياضة المرأة

المصدر: (دبي - البيان)

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قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن دولة الإمارات تعمل على دعم رياضة المرأة في كل القطاعات ولم تكتفِ بدعم الأندية والبطولات الرسمية، بل باتت تنظم بطولة خاصة لموظفات الدوائر الحكومية والهيئات والشركات في دبي تحمل اسماً غالياً «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».

وأعربت عن فخرها بأن تكون «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» تنظم بدعم ورعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وهو يؤكد تقدير القيادة الرشيدة للمرأة الموظفة لأجل إتاحة الفرصة لها في ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية متميزة.

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