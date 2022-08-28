نورة الجسمي: 4 اتحادات رياضية قمة التمكين

المصدر: (دبي - البيان)

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تؤكد نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عضو شركة النصر للاستثمار وأول إماراتية تنال عضوية الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية – لجنة الدراجات للجميع والاستدامة وعضو في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، تؤكد أن كل ما وصلت إليه من مناصب وتعيين 4 قيادات نسائية على رأس أربع اتحادات رياضية يمثل قمة التمكين للمرأة الإماراتية ويؤكد أنها (تعيش واقعاً رياضياً ملهماً.. تستشرف إنجازات مستقبلية مستدامة) بدعم مباشر من القيادات الرشيدة وتشجيع ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

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