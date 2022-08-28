نورة السويدي: ابنة الإمارات أيقونة عالمية

المصدر: إعداد: عماد الدين إبراهيم

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قدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين أغسطس من كل عام.

وقالت نورة السويدي: «يمثل الثامن والعشرون من أغسطس محطة مفصلية في مسيرة المرأة الإماراتية، والذي شهد تنصيب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك»حفظها الله ورعاها«كرئيسة للاتحاد النسائي العام، الذي تم إنشاؤه في 27 أغسطس عام 1975، بعدما حققت إنجازات استثنائية يشار إليها بالبنان في ظل الرؤية الثاقبة لقائدة ملهمة حقق نقلة نوعية وإنجازات ضخمة في ملف دعم وتمكين المرأة على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والمجتمعية والرياضية، وتمكنت خلال 47 عاماً من أن تصنع من ابنة الإمارات أيقونة تتطلع إليها أنظار نساء العالم أجمع، وتتأمل الملايين من كافة أقطار العالم تحقيق أحلامهن على أرضها».

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