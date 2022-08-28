راشد بن حميد: نهج زايد عبّد طريق المرأة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. مؤكداً أن شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» الذي وجهت سموها بإطلاقه لمناسبة هذا العام دليل أكيد على ما حققته ابنة الإمارات خلال الفترة الماضية وما ستحققه في المستقبل.

وقال: لا يسعني إلا أن أثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أوصلت المرأة الإماراتية إلى مراتب متقدمة محلياً وعالمياً، حيث قدمت سموها دعماً غير محدود للمرأة من أجل أن تبدع وتسهم في نهضة الدولة وتقدمها.

وأكد رئيس الاتحاد أن القيادة الرشيدة سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذا النهج الحكيم الذي عبّد طريق المرأة وفتح أمامها الأبواب لتعمل وتخطط وتفكر وتبدع وتشارك في كل مجالات الحياة، وتضع بصماتها في مسيرة البناء، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتهنئة والتبريكات للمرأة الإماراتية بيومها الذي أصبح علامة مميزة في التاريخ، حيث تمكنت ابنة الإمارات من شق طريقها بنجاح في جميع المجالات ومنها الرياضية، مؤكداً أن اتحاد الكرة يفخر بالعناصر النسوية الإماراتية التي تعمل في مختلف قطاعات كرة القدم، منوهاً بأن أسرة الكرة الإماراتية تدعم المرأة الرياضية بقوة وتوفر لها كل أسباب النجاح.

تقدم

كما هنأ محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم المرأة الإماراتية بيومها، وتمنى لها مزيداً من التقدم على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكداً أن ابنة الإمارات أصبحت علامة مضيئة في التاريخ لعطائها وإبداعها ونشاطها المتواصل في جميع المجالات، وأن هذه النجاحات جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة وبرامج تمكين المرأة، فضلاً عن عزيمة ابنة الإمارات على المشاركة في مسيرة النهضة التي تحققها الدولة في جميع المجالات.

وقال الأمين العام: إن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحفز المرأة على العلم والمعرفة والعطاء والعمل، ومازالت سموها تواصل دعم وتمكين «الإماراتية» من أجل تحقيق مزيد من الأهداف الحيوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن توجيه أم الإمارات بإطلاق شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، سيكون عاملاً إضافياً من عوامل التحفيز، لأن بيئة الإمارات ملهمة في كل تفاصيلها، وتساعد المرأة على تحقيق إنجازات رائعة في كل الحقول.

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