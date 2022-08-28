منى الشامسي: تشريعات الإمارات لا تميّز بين الجنسين

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت المستشارة منى خليفة راشد الشامسي، رئيس قسم التشريعات والقضايا الرياضية، عضو الجمعية الدولية للقانون الرياضي، وأول أمرأة عربية عضو في جمعية المرأة الدولية للقانون الرياضي، وحاصلة على ماجستير في القانون الرياضي الدولي من سويسرا، دكتوراه في تخصص «فض المنازعات الرياضية بين محاكم الدولة والتحكيم الرياضي»؛ أنّ دولة الإمارات تحظى بتشريعات وقوانين داعمة للمرأة ولا تفرّق بين الجنسين، ولا تضع عوائق ومتاريس قانونية ولا دستورية تبعدها عن ممارسة أو إدارة الرياضة في كافة ضروبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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