سعاد عبدالله: بنات الإمارات محظوظات بالرعاية والاهتمام

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت العداءة الإماراتية سعاد عبدالله، صاحبة ذهبية الشيخة هند في الجري لمسافة 3 كلم مرتين وإدارية فريق سيدات النصر لكرة السلة، ومؤسس فريق شي رن دبي للجري المخصص للسيدات، أن بنات الإمارات محظوظات بما يجدن من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة التي توفر لهن بيئة مثالية لممارسة الرياضة وصولاً لمنصات التتويج العالمية.

وتوجهت سعاد عبدالله، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي قدمت للعالم نموذجاً فريداً في تمكين المرأة، وجعلت من المرأة الإماراتية قائدة ووزيرة ورئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، ورئيسة لكبرى القطاعات الحكومية والخاصة، كما تقدمت بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على مبادراتها لإبراز وتثمين دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن.

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