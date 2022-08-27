مسؤولون: «أم الإمارات» مصدر إلهام ومنبع الدعم لكل امرأة

المصدر: أبوظبي، وام - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد شيوخ ومسؤولون أن دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهدا الطريق أمام المرأة الإماراتية وفتحا لها آفاقاً واسعة لتسعى نحو تحقيق ذاتها وأهدافها وتخدم وطنها ما نتج عنه قصص نجاح مذهلة نباهي بها العالم، مشيرين إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» مصدر إلهام ومنبع الدعم لكل امرأة.

تقدير

ورفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2022 تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام.

وقال معاليه إن سمو الشيخة فاطمة بن مبارك «أم الإمارات» صاحبة المبادرات والبصمات الخالدة بالمنجزات في بناء نموذج إماراتي ملهم لتمكين المرأة، وهي صاحبة الدور الريادي في نهضة المرأة الإماراتية وتفوقها وجعلها شريكة للرجل في كل الميادين ودعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، والتي رسخها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مما جعلها شريكاً أساسياً وفاعلاً في المسيرة الحضارية.

تميز

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي إن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت قدرتها وتميزها في المشاركة الفعّالة والمؤثرة في مسيرة التنمية التي شهدتها دولة الإمارات طيلة الخمسين عاماً الماضية، مؤكداً أن الخمسين عاماً المقبلة ستشهد دوراً أكثر تميزاً للمرأة بفضل سياسات التمكين التي تبنتها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف إن واقع المرأة الإماراتية اليوم هو واقع مشرّف، حيث نفتخر بهن وبإنجازاتهن وبريادتهن في مختلف القطاعات وعلى مختلف الصعد، سواء أكانت في المجالات السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية والثقافية.

وتابع: «تتضاءل كل الإنجازات وتنحسر كل التضحيات عند الحديث عن إنجازات وتضحيات أمهات الشهداء اللواتي ربين أبناءهن على حب الوطن والتضحية من أجله والإخلاص له فجادوا بأرواحهم دفاعاً عن قيمه ومصالحه وسطروا أروع وأبهى صور العطاء والتضحية والتسامح والشجاعة في سبيل رفعة الوطن ومجده والمحافظة على مكتسباته».

مناسبة

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لها مكانتها الخاصة لدى الشعب الإماراتي، حيث يعبر عن مدى المحبة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات، وعمق التقدير الذي نكنه لها ولدورها ومساهمتها الفعّالة والمتنامية في بناء نهضة الدولة ودفع عجلة تطورها لتصبح من أفضل دول العالم.

وأشاد بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة من القيادة الحكيمة، حيث تواصل دولة الإمارات السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتمكين المرأة ودعمها لتسهم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدولة، وإزالة كل المعوقات والحواجز أمام التحديات الكبيرة والطموحات غير المحدود للمرأة الإماراتية، مؤكداً أن رؤية القيادة منارة ساهمت بتخريج كوادر رائدة ذات كفاءة عالية لمواجهة كل التحديات.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى الأهمية والدور الكبير الذي منحته الحكومة الرشيدة للمرأة الإماراتية إيماناً منها بأهمية مساهمتها وإفساح المجال لها للمشاركة بنهضة وبناء الوطن، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تقديم الدعم الكامل للمرأة، وحرصها على ترسيخ دور المرأة كونها تمثل المجتمع ككل جنباً إلى جنب مع الرجل مما انعكس إيجاباً على بناء الوطن.

وأكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن المرأة الإماراتية أصبحت خلال خمسين عاماً شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وأن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، يؤكد أن تلك الثقة الكريمة جعلت من ابنة الإمارات قوة ناعمة قادرة على العمل والتميز والإنجاز في مجالات الحياة كافة.

ورفعت التهاني القلبية الخالصة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي قدّمت للمرأة الإماراتية دعماً لا حدود له، حيث وجهت سموها بأن يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، وذلك لإيمان سموها بأن المرأة قادرة على أن تصنع واقعاً ملهماً، من أجل مستقبل مستدام للأجيال.



نماذج



وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن الإمارات أصبحت من النماذج العالمية التي يحتذى بها في إعطاء المرأة كل حقوقها بفضل البيئة التشريعية المساندة لها والمتمثلة بدستور الدولة وسلسلة القوانين الصادرة والقرارات الوزارية التي كفلت مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة وأخيها الرجل، بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات الوطنية والجهات الداعمة والمتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة بإشراف مباشر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي كان لسموها الدور الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل أية صعوبات أمام نهوضها وتمكينها، عبر إطلاقها للمبادرات والبرامج والتي ساهمت في بناء قدرات المرأة وتنميتها في كل المجالات.

دور



وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن تعزيز دور المرأة الإماراتية باعتبارها شريكاً في صناعة المستقبل وبناء المجتمع وتطوره هو نهج دولة الإمارات الحضاري المستدام الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورسخته القيادة الرشيدة عبر رؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات عمل تنموية رائدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وطاقتها، إلى جانب وضع التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة، مما عزز من مساهمتها في كل المجالات، وشكل حافزاً لها للقيام بمسؤولياتها بجدارة وفعالية، فحققت الكثير من الإنجازات الاستثنائية والنجاحات على مدار العقود الماضية من مسيرة الدولة.

وذكرت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الخمسين المقبلة ستشهد نهضة غير مسبوقة لمسيرة المرأة الإماراتية التي ستكون بفضل الله وبرعاية القيادة الرشيدة «أيقونة الخمسين المقبلة» في جميع المجالات في التعليم وسوق العمل وتصدر الوظائف القيادية والنهوض بمبادرات اجتماعية ووطنية بارزة بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها وتعزيز دورها في مئوية الإمارات 2071، مؤكدة أن المرأة الإماراتية تمتلك رصيداً زاخراً من الإبداع والريادة والابتكار وهي دائماً عند حسن ظن القيادة الرشيدة، فقد أثبتت طوال تاريخها أنها أهلاً للثقة والمسؤولية وأنها دائماً شريكة أساسية لشقيقها الرجل في دفع مسيرة التنمية الوطنية إلى آفاق عالمية.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) أن دولة الإمارات رسخت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة نموذجاً ملهماً لتمكين المرأة الإماراتية، ذلك النموذج الذي قاد ابنة الإمارات إلى تسجيل إنجازات نوعية بارزة في المجالات كافة، وأداء دور بارز ورائد ليكون نموذجاً إماراتياً فريداً يشار له بالبنان في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز