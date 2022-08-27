«الصحة» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية بحملة رقمية تفاعلية

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويحمل هذه السنة شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» من خلال حملة إعلامية رقمية أطلقتها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تركز من خلالها على ريادة المرأة الإماراتية ودورها في بناء ونهضة المجتمع، وعلى القيم الملهمة لـ «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم وإثراء تجربة المرأة الإماراتية لتغدو أفضل وأكثر قدرة على تلبية تطلعات الدولة للخمسين عاماً القادمة.

وتتضمن الحملة الإعلامية فيديو من إنتاج الوزارة يحكي بشكل فني وإبداعي قصة نجاح وطموح المرأة الإماراتية ومشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته من إنجازات فاقت التوقعات، في تعزيز التنمية المستدامة، كشريكة فاعلة في البناء والازدهار وصون المكتسبات الوطنية، لتثبت للعالم بأنه مع العمل والاجتهاد وروح الإبداع والابتكار لا مستحيل في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

وتضيء الحملة على مسيرة المرأة الإماراتية في القطاع الصحي بمختلف مواقعها ودورها في استشراف مستقبل القطاع عبر إشراكها في صنع القرار، إلى جانب نجاحها على الصعيد المهني والأسري والمجتمعي من خلال المحافظة على توازن أدوارها كعاملة وأم ومربية وملهمة.

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