بشرى الملا: للمرأة في دولة الإمارات مكانة عظيمة وملهمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قالت الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق يوم 28 أغسطس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»: «إن للمرأة في دولة الإمارات مكانة عظيمة وملهمة، منذ قيام فجر الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تمكينها وحصولها على حقوقها الكاملة ومشاركتها الفاعلة في النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة على مدى خمسين عاماً من الإنجازات».

وأضافت: «إن الرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية أسهمت في تمكينها وتعزيز دورها في بناء الدولة، حيث إن المرأة في مجتمع دولة الإمارات تعد النواة الرئيسية في تشكيل الهوية الوطنية، والقيم الأخلاقية، التي تعزز شخصية أفراد الأسرة نحو المساهمة الإيجابية في رفعة الوطن ونموه وازدهاره، وهذا ما نشهده اليوم في نموذج المرأة الإماراتية المثالي، ذات العطاء الكبير».

وأشارت إلى أن الاحتفاء بابنة الإمارات التي أثبتت كفاءتها وتميزها في كل المهام والمسؤوليات، يأتي تكريماً لها، ودليلاً على الإيمان بدورها الحيوي والمحوري، والمسؤوليات الصعبة والكبيرة التي تقع على عاتقها في مسيرة التنمية الشاملة، وتنشئة جيل المستقبل ليكون قادراً على مواجهة كافة التحديات في طريق الإمارات نحو المئوية 2071.

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