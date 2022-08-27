منى المري: "يوم المرأة الإماراتية" احتفاء بشراكتها النوعية وإنجازاتها المتوالية

المصدر: البيان

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أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب على الدور المهم للمرأة الإماراتية كسند أصيل لنهضة الدولة وتقدمها وطموحها في تحقيق الريادة العالمية، مشيرةً إلى أن "يوم المرأة الإماراتية" هو احتفاء بشراكتها النوعية في بناء وتنمية الوطن وبمكانتها ودورها وانجازاتها المتوالية على كل الأصعدة.

وقالت إن شعار يوم للمرأة الإماراتية لعام 2022 "واقع ملهم.. مستقبل مستدام"، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، يُجسد واقع المرأة الإماراتية بكل ما تقدمه من عطاء للنهوض بالإمارات ورفعتها عالمياً وما تبذله من جهد استثنائي للتعامل مع تحديات العصر الحالي وما تبديه من نباهة واستنارة لاستشراف المستقبل، وأضافت: "المرأة الإماراتية تملك من الوعي والجدارة التي تضعها في مقدمة ركب التمكين العالمي للمرأة على مستويات عديدة".

وبهذه المناسبة، توجهت سعادة منى المري بالتهنئة والتبريكات لـ "أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مثمنةً دور سموها وعطائها الحافل بالمبادرات ومختلف أوجه الدعم لإبنة الإمارات والارتقاء بها عالمياً، مؤكدةً أن احتفاء سموها بالمرأة وإنجازاتها المحلية والعالمية يشكل حافزاً لجميع الإماراتيات لمزيد من التفاني والتألق في دروب الريادة والعمل والإنتاج.

كما تقدمت سعادة منى المري بالتهنئة والتبريكات إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مشيدةً بالمبادرات النوعية لسموها لدعم المرأة والتوازن بين الجنسين من خلال قيادتها لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي نفذ مشاريع رائدة على مدى 7 سنوات لتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها لدول المنطقة بهذا الملف الحيوي.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن إنجازات وإسهامات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المباركة والمستدامة بمختلف القطاعات والمجالات على مدى نصف قرن وما حققته الدولة في ملف التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً هو مصدر فخر واعتزاز ويدعُونا للحفاظ على هذه المكتسبات في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم بمختلف المجالات.

وأضافت أن دولة الإمارات لها بصمتها الواضحة عالمياً في الارتقاء بمكانة المرأة عبر تشريعات وسياسات رائدة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً، حيث تأتي الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في من حيث نسبة التمثيل البرلماني للمرأة وفقاً للتقرير العالمي للتنافسية، والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التمكين الاقتصادي لها عبر القوانين والتشريعات، وفقاً لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للبنك الدولي، مضيفةً أن تواجد المرأة بنسب مرتفعة في مختلف القطاعات والتخصصات يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لدورها كركيزة رئيسية في التنمية الشاملة وصناعة المستقبل.

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