شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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بحث مركز إدارة المعرفة والابتكار في شرطة دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مختبرات دبي للمستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك في مجال المشاريع والابتكارات التي تخدم التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الذكية إلى المتعاملين.

واستقبل العقيد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، خليفة القامة، مدير مختبرات دبي للمستقبل والوفد المرافق له في مبنى مركز إدارة المعرفة والابتكار في شرطة دبي، بحضور الرائد الدكتور خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار، والرائد إبراهيم مانع، رئيس قسم التنسيق الخارجي في مركز الابتكار، والنقيب الدكتور عائشة سعيد حارب من مركز الابتكار، وعدد من موظفي الطرفين.

وبدأ اللقاء بجولة استهلها وفد مختبرات دبي للمستقبل في مرافق مركز إدارة المعرفة والابتكار، حيث اطلع على أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المُزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

كما واطلع الوفد على التقنيات الحديثة المُستخدمة في الدورية ذاتية القيادة، ومحتويات «غرفة العمليات المحمولة»، وغيرها من التقنيات الحديثة التي تدعم العمل الأمني، وتساهم في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، إلى جانب الاطلاع على محتويات القاعات المختلفة التي توفر بيئة مثالية للاجتماعات وجلسات العصف الذهني، وزيارة الورش التخصصية في مبنى مركز إدارة المعرفة والابتكار.

واستمع الوفد إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي (SPS)، والذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

وفي ختام الجولة، عقد الطرفان اجتماعاً وناقشا السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشتركة في مجال الابتكارات المستقبلية.

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