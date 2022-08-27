طقس الإمارات غدا.. صحو ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة نهاراً على بعض المناطق الداخلية مثيرة للغبار.

و أوضح لمركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:47 و المد الثاني عند الساعة 01:49 و الجزر الأول عند الساعة 08:13 و الجزر الثاني عند الساعة 19:43.

و في بحر عمان يكون خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 و المد الثاني عند الساعة 22:32 و الجزر الأول عند الساعة 16:49 و الجزر الثاني عند الساعة 04:46 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 65 20

دبي 41 29 70 15

الشارقة 41 27 50 20

عجمان 40 29 55 15

أم القيوين 41 28 85 25

رأس الخيمة 39 28 80 25

الفجيرة 35 29 80 40

العين 42 29 60 10

ليوا 43 29 60 10

الرويس 42 31 75 25

السلع 39 30 75 35

دلما 38 32 80 40

طنب الكبرى 36 31 85 45

طنب الصغرى 36 31 85 45

أبو موسى 35 31 85 45

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