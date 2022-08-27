مركز الفلك الدولي: لأول مرة في العالم الإسلامي تصوير الهلال لحظة الاقتران

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نشر مركز الفلك الدولي لأول مرة في العالم الإسلامي تصوير الهلال لحظة الاقتران. 

ورصد المركز هلال شهر "صفر “ 1444هـ كما تم تصويره وقت الاقتران في الصورة الأولى من أبوظبي تصوير المهندس محمد عودة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وكان وقت التصوير السبت 27 أغسطس، الساعة 11:55 ظهراً بتوقيت   الإمارات (وقت الاقتران السطحي)، وبعد القمر عن الشمس 4.7 درجات. 

أما الصورة الثانية من مدينة إربد في الأردن، من تصوير الدكتور أنس صوالحة، وكان وقت التصوير الساعة 11:17 ظهرا بتوقيت الأردن (وقت الاقتران المركزي) وبعد القمر عن الشمس 4.6 درجات.

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