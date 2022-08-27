ميثاء الشامسي : المرأة الإماراتية أثبتت دورها في بناء المجتمع وتصمم مع أخيها الرجل خارطة الطريق نحو المستقبل

المصدر: وام

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قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إنه في يوم المرأة الإماراتية يستذكر أبناء المجتمع الإماراتي مسيرة مساهمة المرأة في بناء دولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً لنساء العالم في سعيها للحصول على العلم وحرصها على الابداع والابتكار، وفي اظهار قدرتها على مواجهة التحديات، مما مكنها من استثمار الفرص والارتقاء بمكانتها حتى باتت تشكل رأس مال بشري فاعل ومساهم في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت فى كلمة لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية : وكما أثبتت المرأة الاماراتية خلال العقود الماضية دورها في بناء المجتمع وفي تحقيق مكاسب التنمية المستدامة لدولة الامارات، فهي الآن تسهم في بناء خطط وبرامج مسيرة الخمسين القادمة، و تصمم مع أخيها الرجل خارطة الطريق نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة في ظل مواصلة دولة الإمارات تقدمها وإزدهارها.

وأكدت أن المرأة الاماراتية لم تعرف المستحيل ولم تقف أبداً أمام أي تحديات، بل سعت لاستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تمكينها، وبهذا ساندت قيادتنا الرشيدة وحققت أهداف ورؤية الامارات علماً وفكراً وعملاً، وسعت نحو العلا بجدها واجتهادها في كافة مجالات العلوم المتقدمة. كما حرصت على الريادة، وعملت وفق توجيهات أم الإمارات بانية نهضة المرأة وقدوتها في العطاء والتفاني. فكل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي قادت ابنة الامارات ومكنتها وثمنت جهودها وسهلت مهامها، ما أهلها لتكون في هذا المستوى الرفيع من المكانة والدور والاسهام. وهنيئاً لكل نساء الامارات وكل عام والمرأة الاماراتية في تقدم مضطرد. وحفظ الله الامارات وقيادتها وشعبها.

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