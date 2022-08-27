جمعية أهالي ذوي الهمم توزع 100 طرد غذائي للأعضاء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت فاطمة السجواني أمين سر جمعية أهالي ذوي الهمم بالدولة، أن الجمعية أطلقت مبادرة «لنسعدهم» التي وزعت من خلالها 100 طرد غذائي بدعم من فريق عطاء حمدان التطوعي، واستفاد منه 75 من أصحاب الهمم من الأسر المتعففة بمدينة الشارقة و25 من المنطقة الشرقية بالإمارة، إضافة إلى توزيع المير الغذائي على عدد من أهالي أصحاب الهمم في كل من عجمان وأم القيوين، ويحتوي الطرد الغذائي على مواد غذائية أساسية، لافتة إلى أن عدد أعضاء الجمعية وصل إلى 350 عضواً في 2022، بينما كان عددهم 280 عضواً في 2021، كما نظمت الجمعية عدداً من الورش والمحاضرات للأعضاء بهدف تقديم الدعم النفسي لهم.

وقالت: إن الجمعية نفذت مجموعة كبيرة من المبادرات منذ بداية العام الجاري، حيث كانت هناك مبادرة «المير الرمضاني»، ومبادرة «المجلس الرمضاني» ومبادرة «السحور الرمضاني»، ومبادرة «بسمة العيد» وهي عبارة عن طرود غذائية تم توزيعها، إضافة إلى مبادرة «التواصل بلا فواصل»، ومبادرة «الأجندة الصيفية»، التي لاقت نجاحاً باهراً، وضمت مجموعة من الفعاليات ومن ضمنها فعاليات ثقافية وترفيهية ولقاءات وحوارات وندوات، إضافة إلى مبادرة «معاً للتمكين».

وعي

ومن جهته أكد أحمد الهاشمي أحد أعضاء الجمعية، أن الجمعية توفر الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم وتكثف وتوحد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهم، إضافة إلى نشر الوعي في المجتمع بهدف الحد من الإعاقة والتدخل المبكر للتخفيف من آثارها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ الاندماج لأصحاب الهمم في المجتمع والعمل على تنفيذها.

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