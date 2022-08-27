محمد بن زايد: نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية مع اليونان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تنمية العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية اليونان الصديقة، وتعزيزها في مختلف المجالات الحيوية.

زيارة

ونشر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في حسابه عبر «إنستغرام» مقطع فيديو حول زيارة سموه الرسمية لليونان. ودون سموه: سعدت بزيارة اليونان الصديقة، نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها في مختلف المجالات الحيوية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس الأول إلى العاصمة أثينا في زيارة رسمية لجمهورية اليونان الصديقة.

لقاء

والتقى سموه خلال الزيارة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما التقى سموه، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، وبحثا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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