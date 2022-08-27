نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل حم

المصدر: العين - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد بن سالم بن حم العامري بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري. كما حضر الحفل الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، والشيخ محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لأبوظبي، والشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وعدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والأهل والأصدقاء.

..و يعزي في وفاة حمامة المزروعي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان واجب العزاء بوفاة حمامة خليفة المزروعي حرم خلفان مبارك بن حويرب وشقيقة خلفان المزروعي ووالدة كل من الدكتور جمال بن حويرب، ومحمد بن حويرب وعبدالله بن حويرب. كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخلف أحمد الحبتور. (دبي - وام)

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