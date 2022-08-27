خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي تضاهي العالمية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أكد الدكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في صحة دبي أن الخدمات والتخصصات الطبية والبرامج العلاجية والتأهيلية المهمة والدقيقة التي يوفرها مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أصبحت تضاهي أفضل المراكز العالمية في هذا القطاع، لا سيما بعد رفع القدرة الاستيعابية للمركز إلى 36 سريراً للمرضى الداخليين، و160 للمرضى الخارجيين، لافتاً إلى تحويل مرضى العلاج الطبيعي من المستشفيات إلى المركز باستثناء الحالات الطارئة التي تصل للمستشفيات مثل الكسور والجلطات الدماغية والقلبية.

وأضاف: تشمل برنامج إعادة تأهيل المرضى الخارجيين للحالات الحادة وشبه الحادة «لأطفال والكبار»، وبرنامج إعادة تأهيل العيادات الخارجية لمرضى الأمراض المزمنة «الأطفال والكبار»، وبرنامج إعادة تأهيل المرضى الداخليين «التأهيل العصبي، وتقويم العظام» لافتاً إلى أنه تم توظيف أطباء استشاريين وأخصائيين جدد من مختلف دول العالم، وذلك لتغطية جميع التخصصات المرتبطة بطب العلاج الطبيعي، إلى جانب المعالجين المهنيين ومعالجي النطق واللغة والأخصائيين النفسيين الاجتماعيين.

وأوضح لـ«البيان» أن المركز يضم مجموعة من التخصصات والبرامج العلاجية والتأهيلية الدقيقة ومن بينها: برنامج إعادة التأهيل للمرضى الخارجيين، ممن تزيد أعمارهم على عامين والمراهقين والبالغين، وتخصصات علاج الاضطرابات العصبية وجراحة العظام والصدمات، والروماتيزم ذات الإعاقات الوظيفية والهيكلية التي تسبب صعوبة في النشاط والمشاركة المجتمعية، وبرامج إعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية أو عضلية هيكلية، وكذلك علاج حالات ما بعد الإصابة بــ«كوفيد19».

وبين بن كلبان أن التحولات الجذرية للمركز أدت إلى اتساع نطاق خدماته، والتي أصبحت تشمل: خدمات الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل وطب الأعصاب والطب الرياضي والطب الباطني، والعلاج الوظيفي بتقنيات التدريب والتأهيل التي تساعد على استعادة وتقوية وتعزيز قدرة الأشخاص المصابين بأمراض أو إصابات على رعاية أنفسهم والحفاظ على المهارات اللازمة للأنشطة اليومية أو التعليمية، وعلاج النطق الذي يوفر الفحص والوقاية والتقييم والتشخيص وعلاج عسر البلع واضطرابات النطق واللغة والتواصل المعرفي، إلى جانب خدمات تقويم العظام التي تتعامل مع توفير واستخدام الأجهزة الاصطناعية مثل الجبائر والأقواس للأطراف والعمود الفقري، حيث يمكن للخبير تصميم وتصنيع وتطبيق جهاز التقويم للأشخاص الذين يتم خدمتهم في مركز علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والذين يحتاجون إلى أجهزة لدعم أو استكمال المفاصل أو الأطراف أو العمود الفقري الضعيفة أو غير الطبيعية.

طب نفسي

وأشار الدكتور أحمد بن كلبان إلى أن المركز يضم كذلك، خدمات الطب النفسي، وهي مصممة للمساعدة في تحسين حياة أصحاب الهمم، من خلال تعليم المهارات العاطفية والمعرفية والاجتماعية.

وشملت قائمة الخدمات أيضاً الخدمات الاجتماعية، حيث يشارك الأخصائي الاجتماعي في توعية المرضى والأسر بالأمراض وخطط العلاج، وخدمات التقييم النفسي والاجتماعي لتحديد الضائقة العقلية أو العاطفية، حيث يتم تقديم الاستشارات الخاصة للمرضى، الذين يعانون من أزمة ما، فضلاً عن خدمات إدارة الأسرة.

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