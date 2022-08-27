سلطان بن أحمد القاسمي يحضر أفراح الكعبي

المصدر: الشارقة - وام

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حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سعيد مصبح الكعبي وسالم محمد الشويهي الكعبي بمناسبة زفاف نجليهما فيصل سعيد إلى كريمة سالم مصبح الكعبي وعبيد سالم إلى كريمة سعيد مصبح الكعبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعيسى الخزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخميس السويدي وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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