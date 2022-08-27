عمار النعيمي: حكومة عجمان تكرّم موظفيها المتميزين تحفيزاً على البذل والعطاء

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان تحرص على تكريم المتميزين من موظفيها تحفيزاً على مزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بما حققته إدارة الدفاع المدني في إمارة عجمان من إنجازات وجوائز على مستوى الدولة، وما وصلت إليه من مستوى رفيع من الخدمات والمبادرات التي تقدمها بكل تفانٍ وإخلاص. جاء ذلك، أثناء استقبال سموه بديوان الحاكم، العقيد رائد عبيد الزعابي المدير العام للدفاع المدني بعجمان، والمساعد الأول عادل علي المزروعي الحائز جائزة القائد العام عن أفضل موظف إسعاد للمتعاملين على مستوى قيادة الدفاع المدني.

21 عاماً

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في اللقاء على ما قدمه المزروعي في سنوات عمله الـ21 في الدفاع المدني وتميزه في المستوى الذي استحق عليه الجائزة وإسهاماته الفاعلة في خدمة الوطن والمصلحة العامة، وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الدفاع المدني بعجمان واهتمامها بتطوير أداء موظفيها وتحفيزهم على الوصول إلى هذا الإنجاز ونيل الجائزة التي يتشرف بها كل أفراد الإدارة.

وتقدم العقيد رائد عبيد الزعابي، والمساعد الأول عادل علي المزروعي، بجزيل الشكر والامتنان والتقدير، لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على ما يقدمانه من دعم ومساندة.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وفاطمة سيف المطروشي نائبة رئيس جمعية الإمارات للتوحد، وهداية طارش العليلي رئيسة قسم الاستراتيجية بالدفاع المدني بعجمان.

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