«زايد الإنسانية» تستعرض مشاريعها المستقبلية في النيجر

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد وفد من جمهورية النيجر بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرات مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مساعدة النيجر عبر العديد من البرامج والمشاريع أبرزها السكن الطلابي في الجامعة الإنسانية بكلفة مليون و700 ألف دولار، ومشروع حفر الآبار في المناطق التي ضربها الجفاف إلى جانب البرامج الموسمية مثل برنامج زايد للحج، وبرامج إفطار صائم وغيرها من المساعدات التي وصلت قيمتها إلى 8 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مكتبه بمقر المؤسسة، حميدو وانكوي سابو ممثلاً عن لاون ماغجي وزير العمل الإنساني في جمهورية النيجر ووفد رفيع المستوى من ممثلي المنظمات الإنسانية.

جهود

واستعرض الطرفان خلال اللقاء جهود التعاون بين المؤسسة وجمهورية النيجر، وعرض الزعابي نبذة موجزة عن مشاريع وبرامج المؤسسة داخل الدولة وخارجها، والتي شملت القارات الخمس، ونحو 188 دولة، خاصة الدول الأقل نمواً والأكثر حاجة للمساعدة والأشد فقراً في العالم دون تمييز عرقي أو ديني أو مناطقي.

اهتمام

وأوضح الدكتور إبراهيم الزعابي أن دول القارة الأفريقية حظيت بمشاريع المؤسسة التنموية والتي من شأنها أن تدعم مسيرة التنمية في المجتمعات وتخفف من معاناة الشعوب فيها خاصة أوقات الأزمات أو الكوارث الطبيعية كما هو الحال في موسم الجفاف والفيضانات. كما استعرض الطرفان المشاريع المستقبلية لجمهورية النيجر خاصة الإغاثية منها والتي تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمتضررين والمنكوبين خلال الأزمات، بالإضافة إلى المشاريع الرئيسية مثل التعليم والصحة وغيرها.

خطط

وقال الزعابي: بفضل ريع وقف القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فإن المؤسسة تواصل دورها الخيري والإنساني وتعمل على إعداد الدراسات داخلياً وخارجياً لوضع خططها الاستراتيجية وفق القيم الإنسانية النبيلة التي تنتهجها الدولة لتعميق جذور التعاون الإنساني الدولي في التسامح والتعاون والسلام.

زيارة

قدم رئيس وفد جمهورية النيجر دعوة للمؤسسة لزيارة بلاده من أجل الاطلاع الميداني على المشاريع والأنشطة التي أقامتها المؤسسة في النيجر وبحث التصورات المستقبلية لمساعدة شعب النيجر في الأزمات، معرباً عن تقديره العميق لجهود المؤسسة المستدامة في مساعدة الشعوب المنكوبة بالكوارث، خاصة الأهالي التي تهدمت بيوتهم جراء الأمطار والفيضانات في بلاده.

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