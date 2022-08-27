توريد منتجات بأنامل أصحاب الهمم إلى «إرث أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عقداً مع «إرث أبوظبي»، فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقاً، بشأن توريد منتجات الأجبان بأنواعها واللبنة المصنعة بأنامل أصحاب الهمم منتسبي ورش التأهيل، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتوسيع دائرة انتشار منتجاتهم ليكونوا جزءاً من التنمية الاقتصادية للإمارة.

وقع العقد في مقر «إرث أبوظبي» عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن إرث أبوظبي شيخة الكعبي، المدير التنفيذي، وذلك بحضور لفيف من قيادات الجانبين.

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وقال عبدالله الحميدان: إن إبرام التعاقد مع «إرث أبوظبي» يعد إضافة مميزة لدعم توجهات المؤسسة والدولة لتمكين أصحاب الهمم في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه المبادرة من مسؤولي «إرث أبوظبي» تدعم جهود المؤسسة في تأهيل واستثمار طاقات وإمكانات أصحاب الهمم، وتعزز نشر الوعي الاجتماعي بهدف رفع مستوى كفاءتهم المهنية من خلال تصميم برامج تأهيلية تطور من مهاراتهم لسوق العمل. وأكد، أن المؤسسة تحرص دائماً على دعم وتنمية قدرات أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع ولهم دور أساسي في التنمية، وتعمل على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجع جميع المؤسسات بقطاعاتها كافة، على تفعيل دورها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم، لتكون لهم بصمة واضحة أمام المجتمع.

وأوضح عبدالله الحميدان، أن فكرة التعاون مع «إرث أبوظبي» كأول جهة فندقية تتعاقد على توريد منتجات الأجبان والمنتجات العضوية المنتجة من المؤسسة هي ترجمة لتعاون كافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال هذا النوع من المشاريع بهدف إظهار قدرات ومهارات أصحاب الهمم للمجتمع.

وقالت شيخة الكعبي: قمنا في «إرث أبوظبي» بتجربة المنتجات التي ينتجها أصحاب الهمم ورأينا جودتها العالية التي تتماشى مع رؤيتنا وأهدافنا وهويتنا الإماراتية وفخرنا بمنتجاتنا المحلية والتزامنا بتزويد ضيوفنا بتجارب فريدة لا تنسى والتي تتميز بها الضيافة الإماراتية.

وأضافت: تأتي هذه المبادرة ضمن الخدمات المجتمعية التي يقدمها «إرث أبوظبي» لدعم ومساعدة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع لما لهم من دور إيجابي في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ليكونوا أفراداً منتجين ولتحقيق المزيد من الاستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي للدولة.

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