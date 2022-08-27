لطيفة بنت محمد تؤكد أهمية العمل لإبراز المشهد الثقافي العربي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، على هامش حضورها افتتاح المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2022» الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ، أهمية العمل الجماعي لإبراز المشهد الثقافي العربي، وإمكانيات تعزيزه، كما عقدت سموها اجتماعاً مع أعضاء «الآيكوم العربي» الذي يضم الأعضاء العرب في المجلس الدولي للمتاحف، كما التقت مسؤولين في الحكومة التشيكية، وقيادة وأعضاء المجلس الدولي للمتاحف، وقادة القطاع الثقافي في جمهورية التشيك.

ودوّنت سموها أمس عبر حسابها على «تويتر»: «تشرفت بحضور افتتاح المؤتمر العام لمجلس المتاحف الدولي 2022-براغ، وسعدت بلقاء مجموعة من خبراء المتاحف وأهل الاختصاص، وقادة القطاع الثقافي في جمهورية التشيك، لنبحث معاً في التحديات ودور المتاحف في ابتكار الحلول المستدامة».

وأضافت سموها: «خلال لقائي مجموعة من أعضاء ومسؤولي المنظمة العربية للمتاحف، ناقشنا الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع المتاحف والقطاع الثقافي بشكل عام، كما بحثنا معهم أهمية العمل الجماعي لإبراز المشهد الثقافي العربي، وإمكانيات تعزيزه».

وقالت: «تطرقنا إلى أهمية استضافة دبي المؤتمر الدولي للمتاحف 2025 باعتباره فرصة استثنائية ليس فقط لدبي، إنما للمنطقة ككل، ودوره في جذب انتباه العالم إلى ما تمتلكه هذه المنطقة وما هي قادرة عليه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز