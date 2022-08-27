شاعرات إماراتيات: بنت زايد في يوم المرأة سند للوطن

المصدر: دبي - خلود حوكل

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لا يمر الثامن والعشرون من أغسطس كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، دون الاحتفال بالمرأة الإماراتية؛ فهذا اليوم، خصص للاحتفاء بها تقديراً لها ولإنجازاتها في مختلف المجالات، حيث وضعت لها بصمة واضحة، مؤكدة على دورها المحوري، جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، في رفعة هذا الوطن.

وفي هذا اليوم، تشارك المرأة الشاعرة، التي تفتخر بإنجازاتها في مجال الشعر والأدب، وكذلك بمنجزات المرأة الإماراتية عموماً، في التغني بهذه المناسبة وإحيائها.

يأتي احتفال هذا العام، تحت شعار «التخطيط للخمسين. المرأة سند للوطن»، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ومن هذا الشعار أطلقت الشاعرة والإعلامية ورئيسة منتدى شاعرات الإمارات، مريم النقبي، مبادرة جمعت الشاعرات، للاحتفاء بهذا اليوم تحت عنوان «بنت زايد»، بمشاركة نخبة من شاعرات الإمارات، في لمسة تقدير للمرأة الإماراتية..

بنت زايد

قدّام يا بنت الامارات

نحو الصفوف الاوليّه

لِك الصداره بكل الاوقات

وانتي لها في كل حِيّه

مريم النقبي

سلام

سلام مع باقه وتحيّات

مرسول للبنت النقيّه

لي فعلها عز وبطولات

شمّه على الشده قويّه

سراب الشارجه

أيقونة المجد

سلام..وإنتي للصّدارات

أيقونة المجد.. العلّيه

شريكة أمجاد وحضارات

فالدار.. وعزومِك قويّه

د.أسماء الكعبي

الشامخه

الشامخه ف كل المقامات

وهي قدّها ولها اسبقيّه

كم حققت بالعز غايات

ولْها السبق بين الرعيّه

سراج الليل

علامات

خط المسيره له علامات

انجاز في صنع الهويّه

صوب المعالي له مكانات

بنت الإماره معتليّه

شيخة المقبالي (ولهة الشوق)

شمس بهيّه

انت الصدارة و المروات

في قدرتك شمسٍ بهيّه

فيك التميز والكفاءات

بنت الوطن همة وفيّه

برديس خليفة

بنات زايد

بنات زايد فالطويلات

عزاز ما داسن خطيّه

وحزام لك في كل شدّات

ولهن مكانه واولويّه

همس الشوق

قدوه ونبراس

قدامنا أم الإمارات

قدوه ونبراسٍ وضيّه

أولت إلى المرأه إهتمامات

وحقوق وايد هب شويّه

نورة الشامسي

عــــزوم

بعزومها عند الشّديدات

وأفكارها اللّي هي دهيّه

اتغلبت ع المستحيلات

باصرار وادْتها تحيّه

الميث

الفتاه الحاتميّه

انتي البدايه والنهايات

انتي الفتاه الحاتميّه

بعون من رب السموات

كاسيك من نوره وضيّه

نسيم العين

فعول وعزوم

بين الدول حطت مسارات

قادت ميادين وسرّْيه

تفخر بها بلاد وحضارات

ب فعول وعزومٍ قويّه

غرشوب الفجر

صانعة البطولات

قدّام فى اعلى المنصات

يا بنت زايد يالابيّه

يا صانعة كل البطولات

بالعز وعزومك قويّه

بنت الشوامس

تميز

يا بنت زايد انتِ بالذات

متميزه بين البريّه

حشيم عن عيبٍ و زلاّت

متمكنه ولِك اولويّه

الحصباه

منارات

لجل الوطن نوقف منارات

للعلم والهمّه مديّه

بالبيت ام و بالمهمات

تلقوننا بين السريّه

علياء العامري

فخر

ام الوطن باعلى الصدارات

ومداتها طابت سخيّه

فخرٍ لنا بين الحضارات

فيها العوايد الأوليّه

سلمى الشامسي

أجمل هديّه

يا بنت زايد درع الأزمات

دمتي لنا أجمل هديّه

سجل لك التاريخ وقفات

حشيم و اطباعك رضيّه

ناعمه الكعبي

فخر الرايات

بك نفتخر نرفع الرايات

ونفخر بالافعال القويّه

أفعال تنجز كل مافات

ونفخر بهذي الماجديّه

هيفا عجمان

تحيّـــه

لعيونها ام الامارات

العزوم خلّنها قويّـــه

نتفنن بْكل المجالات

لازم نأدّي لْها تحيّـــه

الرزينـــه الكتبي

صداره

الها فمجد الدار سعيات

رقم الصداره لْها بغيّه

وقفتها شما فكل حزّات

اخوانها نعم الحميّه

حمدة العوضي

فروع للعزّة

وفروع للعزّة منيفات

تدني لها لو هي قصيّه

يصغي لسيرتها بإنصات

الكون... قد ذاعت نقيّه

مطره الكعبي

طموح

طموح يتْحدّى المدارات

وآمال وأمثالً سخيّه

منارةٍ للعز بالذات

على المعاني الأوليّه

نايله الاحبابي

ابداع

بصماتها فكل المجالات

من أم أو طفلة نديّه

دايم لها فن وعلامات

وابداع وأخلاقٍ وفيّه

سمية الناعور

بنت الوطن

لو تعتمدها ف المهمات

بنت الوطن قدّ الشقيّه

شفتات تمسك لك وزامات

وتفخر بها فـ العسكريّه

نوف محمد ال مندوس

تاج المسرّات

نحو العلا نحو المجرّات

نحو الصدارة العالميّه

بنت الوطن تاج المسرّات

فخرٍ لنا بين الحِميّه

زهره المازمي

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