«إسلامية دبي» تحتفي بمكاسب الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار: «كل عام وأنتِ للحياة حياة». وبدأ الحفل بعرض فيديو خاص عن يوم المرأة، وقدم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني التهنئة لموظفات الدائرة بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية.

وقدم الشيباني خالص تحياته وتقدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إلى رائدة العمل الإنساني والدعم الكبير في دولة الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله باعتبارها قدوة للمرأة الإماراتية في كافة المجالات والأصعدة. ووجه الشيباني كلمته أمام جمع كبير من موظفات الدائرة منوهاً بأن شعار المرأة الإماراتية هذا العام يثبت أن المرأة هي جزء لا يتجزأ من رؤية المنظومة الوطنية المتكاملة، إذ أصبحت الإماراتية عنصراً ملهماً للعديد من النساء حول العالم كونها خطت خطوات تاريخية مشرفة في مختلف المجالات.

وأضاف: تعتبر المناسبة يوماً وطنياً لرصد الإنجازات والمكاسب المحققة للمرأة الإماراتية، ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

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